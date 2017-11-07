«Сибирь» — «Слован»: Алексеев травмировал Щербатова и получил «5+20»

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и братиславского «Слована» удаление до конца встречи получил защитник хозяев Константин Алексеев. Хоккеист «Сибири» был наказан штрафом «5+20» за то, что травмировал нападающего соперников Элиэзера Щербатова.



Израильскому хоккеисту вынесли носилки, но он сумел самостоятельно покинуть площадку. В матче идёт перерыв перед третьим периодом, счёт 2:0 в пользу «Сибири».



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