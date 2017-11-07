До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Сибирь» — «Слован»: Алексеев травмировал Щербатова и получил «5+20»

Хоккей

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и братиславского «Слована» удаление до конца встречи получил защитник хозяев Константин Алексеев. Хоккеист «Сибири» был наказан штрафом «5+20» за то, что травмировал нападающего соперников Элиэзера Щербатова.

Израильскому хоккеисту вынесли носилки, но он сумел самостоятельно покинуть площадку. В матче идёт перерыв перед третьим периодом, счёт 2:0 в пользу «Сибири».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Обменяет ли «Сибирь» Салака? Инсайды от Панышева и Ерыкалова
Кто пытается заполучить Филатова, какой тренер вернётся в КХЛ и сколько потеряет в деньгах Шипачёв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК Слован Константин Алексеев
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент