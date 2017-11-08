Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сошников может вернуться в КХЛ, если «Торонто» не вернёт его из АХЛ до 14 ноября

Хоккей

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Сошников, который сейчас выступает в АХЛ, может перейти в один из клубов КХЛ на правах аренды, утверждает TSN. В контракте россиянина есть пункт, согласно которому он имеет право вернуться на родину, если «Мэйпл Лифс» не вызовут его в главную команду до 14 ноября.

В расположении наставника «Торонто» Лу Ламорелло имеется множество форвардов, поэтому весьма вероятен и вариант обмена 24-летнего россиянина.

В нынешнем сезоне Сошников не провёл ни одного матча в НХЛ. В АХЛ на его счету 11 игр и 9 (3+6) набранных очков. Всего в НХЛ Сошников сыграл 67 матчей и набрал 14 (7+7) очков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Торонто» отправил Никиту Сошникова и Рината Валиева в АХЛ
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Лу Ламорелло Никита Сошников
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент