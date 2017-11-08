13-й в сезоне гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей два гола забил Эвандер Кейн (23-я и 60-я минуты), ещё одна шайба на счету Бенуа Пульо (44). За «Вашингтон» гол забил Александр Овечкин (38). Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 53 секунды, защитник Дмитрий Орлов — 24 минуты 24 секунды. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 14 минут 48 секунд.

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграл «Флориду Пантерз» — 3:1. Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 29 секунд.