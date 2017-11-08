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13-й в сезоне гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей два гола забил Эвандер Кейн (23-я и 60-я минуты), ещё одна шайба на счету Бенуа Пульо (44). За «Вашингтон» гол забил Александр Овечкин (38). Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду 18 минут 53 секунды, защитник Дмитрий Орлов — 24 минуты 24 секунды. Защитник «Баффало» Виктор Антипин отыграл 14 минут 48 секунд.

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграл «Флориду Пантерз» — 3:1. Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут 29 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1 0:0, 1:1, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Кейн (Айкел) – 22:39 (5x5), 1:1 – Овечкин (Смит-Пелли, Орпик) – 37:44 (5x5), 2:1 – Пульо – 43:22 (5x5), 3:1 – Кейн (Поменвиль) – 59:40 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 1 0:0, 1:1, 2:0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Макгинн (Хэнифин, Маккеун) – 32:17 (5x5), 1:1 – Трочек (Юбердо, Луонго) – 34:06 (5x4), 2:1 – Райан (Уильямс, Маккеун) – 49:35 (5x5), 3:1 – Уильямс (Нордстрём, Слэвин) – 58:46 (en)
Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона»
Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Александр Овечкин Виктор Антипин Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей
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