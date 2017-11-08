До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборная России U20 отыгралась с 0:3 и победила сборную WHL в матче суперсерии

Хоккей

Молодёжная сборная России одержала волевую победу над сборной Западной лиги Канады (WHL) во втором матче суперсерии. Встреча прошла на арене «Кредит Юнион Ай-Плекс» в Свифт Каррент и завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Брагина.

По ходу матча россияне уступали со счётом 0:3 после двух голов Дэвида Кенневилля (27-я и 29-я минуты) и шайбы Диллона Добе (2). Однако подопечные Брагина нашли в себе силы переломить ход встречи и вырвать победу. Голы в составе сборной России забили Михаил Мальцев (37, 53), Артём Мальцев (47) и Андрей Алтыбармакян (51).

Россияне трижды брали верх в ноябрьской серии (2010, 2012 и 2014 годы).

Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3
Валерий Брагин снова сделал это.
Суперсерия Россия U20 - Канада U20
08 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Россия U20
4 : 3 0:1, 1:2, 3:0
Канада WHL
0:1 – Дюбе (Стил, Бин) – 01:27 (5x4), 0:2 – Кенневилль (Дюбе, Стил) – 26:17 (5x4), 0:3 – Кенневилль (Дюбе, Стил) – 28:33 (5x4), 1:3 – Мальцев (Полодян, Цыплаков) – 36:22 (5x5), 2:3 – Мальцев (Манукян, Веряев) – 46:28 (5x5), 3:3 – Алтыбармакян – 50:07 (5x5), 4:3 – Мальцев (Алтыбармакян, Зайцев) – 52:06 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Сборная Канады — Хоккей
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент