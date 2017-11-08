Сборная России U20 отыгралась с 0:3 и победила сборную WHL в матче суперсерии

Молодёжная сборная России одержала волевую победу над сборной Западной лиги Канады (WHL) во втором матче суперсерии. Встреча прошла на арене «Кредит Юнион Ай-Плекс» в Свифт Каррент и завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Брагина.

По ходу матча россияне уступали со счётом 0:3 после двух голов Дэвида Кенневилля (27-я и 29-я минуты) и шайбы Диллона Добе (2). Однако подопечные Брагина нашли в себе силы переломить ход встречи и вырвать победу. Голы в составе сборной России забили Михаил Мальцев (37, 53), Артём Мальцев (47) и Андрей Алтыбармакян (51).

Россияне трижды брали верх в ноябрьской серии (2010, 2012 и 2014 годы).