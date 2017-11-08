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175 лет назад 2016
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Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ, Малкин — третьей

Хоккей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось девять матчей.

3. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который забросил шайбу и отдал две передачи в матче с «Аризоной Койотс» (3:1).

2. Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ).

1. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который отметился голом и двумя передачами и помог своей команде обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:1.

События дня НХЛ. Тарасенко и Малкин в погоне за Кучеровым
Овечкин тоже забил, но выиграть не получилось.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Владимир Тарасенко Евгений Малкин Коннор Макдэвид
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