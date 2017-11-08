Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ, Малкин — третьей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось девять матчей.
3. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который забросил шайбу и отдал две передачи в матче с «Аризоной Койотс» (3:1).
2. Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забросил победную шайбу в овертайме матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ).
1. Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который отметился голом и двумя передачами и помог своей команде обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:1.
События дня НХЛ. Тарасенко и Малкин в погоне за Кучеровым
Овечкин тоже забил, но выиграть не получилось.