Брагин: выиграть с 0:3 дорогого стоит. Проявили характер, это важно перед МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу во втором матче суперсерии со сборной WHL (4:3).

«Выиграть матч со счёта 0:3 дорогого стоит. Поможет ребятам в плане психологии. Сегодня у нас получилось показать более качественный хоккей по сравнению со вчерашней игрой, что понятно, ведь в первом матче серии многие наши хоккеисты вообще в первый раз вышли на канадскую площадку. Хоккей здесь совсем другой.



0:7 — действительно очень неприятный счёт. Провели серьёзный разбор, как правильно играть в Канаде против канадцев. После чего качество хоккея сразу возросло. Очень понравился первый период, хотя мы и не забили. И самое главное, что проявили характер. Перед чемпионатом мира это очень важно.



Играем практически с листа. Большинство же надо наигрывать. Игра в неравных составах – один из ключевых компонентов удачного результата. Будем менять, работать.



Вратарём Михаилом Бердиным мы довольны. Он является кандидатом на участие в чемпионате мира», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.