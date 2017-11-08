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175 лет назад 2016
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Брагин: выиграть с 0:3 дорогого стоит. Проявили характер, это важно перед МЧМ

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу во втором матче суперсерии со сборной WHL (4:3).

«Выиграть матч со счёта 0:3 дорогого стоит. Поможет ребятам в плане психологии. Сегодня у нас получилось показать более качественный хоккей по сравнению со вчерашней игрой, что понятно, ведь в первом матче серии многие наши хоккеисты вообще в первый раз вышли на канадскую площадку. Хоккей здесь совсем другой.

0:7 — действительно очень неприятный счёт. Провели серьёзный разбор, как правильно играть в Канаде против канадцев. После чего качество хоккея сразу возросло. Очень понравился первый период, хотя мы и не забили. И самое главное, что проявили характер. Перед чемпионатом мира это очень важно.

Играем практически с листа. Большинство же надо наигрывать. Игра в неравных составах – один из ключевых компонентов удачного результата. Будем менять, работать.

Вратарём Михаилом Бердиным мы довольны. Он является кандидатом на участие в чемпионате мира», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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Валерий Брагин снова сделал это.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин
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