Вольски: отказ НХЛ от ОИ мотивировал меня на то, чтобы вернуться после травмы

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски рассказал, как решение НХЛ отказаться от Олимпиады повлияло на его желание вернуться в хоккей после страшной травмы шеи. В октябре 2016 года Вольски сломал два позвонка во время матча.

«Не собираюсь приукрашивать, были дни, когда я думал, что не смогу вернуться и это конец. Мне повезло, что я мог ходить и вести нормальную жизнь. Много мыслей было в голове.



Я не думал, что смогу попасть на Олимпиаду, пока там играют хоккеисты НХЛ. А решение лиги отказаться от Игр заставило меня сохранять концентрацию во время реабилитации и физиотерапии. Я всегда держал это в голове, это меня мотивировало на то, чтобы вернуться и быть готовым биться за место в составе.



Последние пару лет были потрясающими, я выиграл кубок Гагарина. Конечно, в детстве твоя цель – это НХЛ, и у меня была возможность там поиграть. Она прошла, и сейчас я стараюсь играть как можно лучше, наслаждаться хоккеем. Шанс сыграть на Олимпиаде – это что-то невероятное. То, что случилось в прошлом году, заставило меня понять, что всё может кончиться в любой момент и нам очень повезло. Я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться хоккеем столько, сколько смогу», — цитирует Вольски Sportsnet.