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175 лет назад 2016
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Вольски: отказ НХЛ от ОИ мотивировал меня на то, чтобы вернуться после травмы

Хоккей

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Войтек Вольски рассказал, как решение НХЛ отказаться от Олимпиады повлияло на его желание вернуться в хоккей после страшной травмы шеи. В октябре 2016 года Вольски сломал два позвонка во время матча.

«Не собираюсь приукрашивать, были дни, когда я думал, что не смогу вернуться и это конец. Мне повезло, что я мог ходить и вести нормальную жизнь. Много мыслей было в голове.

Я не думал, что смогу попасть на Олимпиаду, пока там играют хоккеисты НХЛ. А решение лиги отказаться от Игр заставило меня сохранять концентрацию во время реабилитации и физиотерапии. Я всегда держал это в голове, это меня мотивировало на то, чтобы вернуться и быть готовым биться за место в составе.

Последние пару лет были потрясающими, я выиграл кубок Гагарина. Конечно, в детстве твоя цель – это НХЛ, и у меня была возможность там поиграть. Она прошла, и сейчас я стараюсь играть как можно лучше, наслаждаться хоккеем. Шанс сыграть на Олимпиаде – это что-то невероятное. То, что случилось в прошлом году, заставило меня понять, что всё может кончиться в любой момент и нам очень повезло. Я просто стараюсь получать удовольствие и наслаждаться хоккеем столько, сколько смогу», — цитирует Вольски Sportsnet.

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Войтек Вольски ОИ-2018
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