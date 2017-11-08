До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ХК «Торпедо»: финансовая ситуация в клубе под контролем

Хоккей

Представители нижегородского «Торпедо» прокомментировали ситуацию с выплатой задолженности по зарплатам игрокам. По их заверениям, в команде полностью рассчитались за август.

«Зарплата за август уже переведена полностью. В настоящее время продолжается работа по погашению зарплаты за сентябрь. Ситуация находится под контролем», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в нижегородском клубе.

«Торпедо» в настоящее время занимает пятое место в Западной конференции, в 31 матче команда одержала 15 побед и набрала 48 очков.

Коваленко: профсоюз подготовит обращение в прокуратуру по долгам «Торпедо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Торпедо
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент