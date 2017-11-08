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Аксельссон, Кронвалль и Умарк помогли шведам одолеть чехов в матче Кубка Карьяла

Хоккей

Взял старт первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В первом матче международного турнира действующие чемпионы мира, шведы, взяли верх над национальной командой Чехии. Матч между командами Швеции и Чехии завершился со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Эверберг, Оскар Мёллер, Юаким Линдстрём и Дик Аксельсон (дубль). В составе чешской команды отличились Якуб Накладал, Михал Бирнер и Лукаш Радил.

Во втором матче стартового игрового дня турнира сыграют национальные команды Канады и Швейцарии.

Еврохоккейтур
08 ноября 2017, среда. 20:00 МСК
Швеция
5 : 3 1:1, 2:2, 2:0
Чехия
0:1 – Накладал – 12:56 (5x4), 1:1 – Эверберг (Ландер) – 14:45 (5x5), 1:2 – Бирнер (Ржепик, Кундратек) – 21:55 (5x5), 2:2 – Мёллер (Линдстрём) – 29:53 (5x5), 3:2 – Линдстрём (Кронвалль) – 32:07 (5x4), 3:3 – Радил (Нестрашил, Накладал) – 35:22 (5x4), 4:3 – Аксельссон (Петерссон, Умарк) – 48:26 (5x4), 5:3 – Аксельссон (Петерссон) – 57:42 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Чехии — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей Евротур
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