Аксельссон, Кронвалль и Умарк помогли шведам одолеть чехов в матче Кубка Карьяла

Взял старт первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В первом матче международного турнира действующие чемпионы мира, шведы, взяли верх над национальной командой Чехии. Матч между командами Швеции и Чехии завершился со счётом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Эверберг, Оскар Мёллер, Юаким Линдстрём и Дик Аксельсон (дубль). В составе чешской команды отличились Якуб Накладал, Михал Бирнер и Лукаш Радил.

Во втором матче стартового игрового дня турнира сыграют национальные команды Канады и Швейцарии.