Канадцы стартовали на Кубке Карьяла с победы над сборной Швейцарии

Сборная Канады одержала победу над командой Швейцарии в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.



Счёт на 26-й минуте открыл защитник швейцарцев Михаэль Фора, но вскоре Жильбер Брюле восстановил равновесие. До конца второго периода канадцы успели отличиться ещё дважды — результативные броски нанесли Эрик О'Делл и Мэтт Эллисон. На 59-й минуте швейцарцы отыграли одну шайбу усилиями Ромена Лёффеля. Итог — 3:2 в пользу подопечных Уилли Дежардена.



В стартовой встрече турнира шведы одолели чехов — 5:3.



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