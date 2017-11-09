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Канадцы стартовали на Кубке Карьяла с победы над сборной Швейцарии

Хоккей

Сборная Канады одержала победу над командой Швейцарии в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Счёт на 26-й минуте открыл защитник швейцарцев Михаэль Фора, но вскоре Жильбер Брюле восстановил равновесие. До конца второго периода канадцы успели отличиться ещё дважды — результативные броски нанесли Эрик О'Делл и Мэтт Эллисон. На 59-й минуте швейцарцы отыграли одну шайбу усилиями Ромена Лёффеля. Итог — 3:2 в пользу подопечных Уилли Дежардена.

В стартовой встрече турнира шведы одолели чехов — 5:3.

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Еврохоккейтур
08 ноября 2017, среда. 22:15 МСК
Швейцария
2 : 3 0:0, 1:3, 1:0
Канада
1:0 – Фора (Элмонд, Марчини) – 25:43 (5x5), 1:1 – Брюле (Депре, Дженовей) – 28:24 (5x5), 1:2 – О'Делл (Столлери, Уайтклауд) – 35:43 (5x5), 1:3 – Эллисон (Кинрейд) – 36:47 (5x5), 2:3 – Лёффель (дю Буа, Хофман) – 58:01 (6x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей
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