Итоги дня АХЛ для россиян: Зыков забил 8-й гол в сезоне, он 2-й бомбардир лиги

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Подводим его итоги для российских игроков.
Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Педан (з)
|«Уилкс-Бэрри»
|2 (1+1)
|+2
|0
|3
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|2 (0+2)
|+1
|0
|1
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|1 (1+0)
|-2
|0
|3
|Зыков (н)
|«Шаролтт»
|1 (1+0)
|-2
|0
|1
|Сошников (н)
|«Торонто»
|1 (1+0)
|-1
|0
|2
|Свечников (н)
|«Гранд-Рэпидс»
|1 (1+0)
|-1
|0
|2
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|1 (0+1)
|0
|0
|0
|Каменев (н)
|«Сан-Антонио»
|1 (0+1)
|0
|0
|2
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|1 (0+1)
|+1
|0
|4
|Толчинский (н)
|«Шаролтт»
|1 (0+1)
|-1
|0
|1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0
|0
|0
|3
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|0
|0
|4
|1
|Дыбленко (з)
|«Бингемтон»
|0
|0
|2
|1
|Барбашёв (н)
|«Чикаго»,
|0
|-1
|0
|1