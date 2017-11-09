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Итоги дня АХЛ для россиян: Зыков забил 8-й гол в сезоне, он 2-й бомбардир лиги

Хоккей

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Подводим его итоги для российских игроков.

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ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроски
Педан (з)«Уилкс-Бэрри»2 (1+1)+203
Костин (н)«Сан-Антонио»2 (0+2)+101
Голдобин (н)«Ютика»1 (1+0)-203
Зыков (н)«Шаролтт»1 (1+0)-201
Сошников (н)«Торонто»1 (1+0)-102
Свечников (н)«Гранд-Рэпидс»1 (1+0)-102
Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»1 (0+1)000
Каменев (н)«Сан-Антонио»1 (0+1)002
Тренин (н)«Милуоки»1 (0+1)+104
Толчинский (н)«Шаролтт»1 (0+1)-101
Гурьянов (н)«Техас»0003
Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»0041
Дыбленко (з)«Бингемтон»0021
Барбашёв (н)«Чикаго»,0-101
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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