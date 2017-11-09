Грёнборг: Далин — наш талант и фаворит драфта, чего не было со времен Сундина

Главный тренер сборно Швеции Рикард Грёнборг поделился ожиданиями от ОИ-2018 в Пхёнчхане.



«Думаю, что на Олимпиаде в Корее действительно все команды имеют примерно равные шансы, от этого игры и будут ещё интереснее. Но думаю, что всё-таки Россия — фаворит Олимпийских игр, если игроки КХЛ поедут в Корею. Почему на Кубок Карьяла мы не вызвали защитника СКА Давида Рундблада? Дело в том, что у нас на данный момент девять сильных защитников. Может быть, мы предоставим ему шанс на Кубке Первого канала, но на данный момент решили проверить других ребят. У нас много хороших игроков обороны.



Если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, нам придётся смириться с этим и вызывать хоккеистов из Шведской лиги и других европейских лиг. Я никак не могу повлиять на это решение. Мы должны выходить из любой ситуации. Надеюсь, что всё-таки КХЛ позволит своим игрокам выступить на Олимпиаде.



Расмус Далин — невероятный талант. Многие считают, что он станет первым номером предстоящего драфта НХЛ. В истории был только один шведский хоккеист Матс Сундин, которого выбрали под первым номером драфта. Мы пригласили Далина на Кубок Карьяла, чтобы проверить его, посмотреть, как он впишется в нашу систему игры. Как я сказал, уникальный талант, который очень быстро прогрессирует. Он уже играл за взрослую сборную Швеции в прошлом году на турнире в Белорусии. Ждём, что он здесь выступит ещё лучше», — передаёт слова Грёнборг корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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