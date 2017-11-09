Знарок: возможно, вызовем в сборную двух центрфорвардов из олимпийской команды

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение во встрече с командой Финляндии (2:3) на Кубке Карьяла.



«Не сказал бы, что долго запрягали. Хороший матч. Когда первый и третий голы пропускали, допустили ошибки. Не все сразу проснулись? Вам виднее, наверное, со стороны. В третьем периоде были моменты, и хорошие, надо было просто забивать. Это хоккей. Не так много времени у нас сегодня было на большинство. Думаю, всё будет нормально.



Что с Шестёркиным? Ещё не говорил с ним. Капризов и Гусев, за исключением третьего гола, смотрелись неплохо впереди. Были моменты в большинстве, могли забивать, розыгрыш был неплохой. Капризова и Плотникова поменял, потому что Широков травму получил. Планируем изменения, но всё впритык. Может быть, вызовем из олимпийской сборной двух центральных нападающих», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Капризов забивал, Зубарев дрался. Как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.