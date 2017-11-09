Бадюков: финны сыграли более грамотно, это урок на Олимпиаду

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от матча Кубка Карьяла между сборными России и Финляндии, в котором дружина Олега Знарка уступила со счётом 2:3.



«Не зря Гусеву дали звание лучшего игрока встречи. Он выделялся своей техникой и движением. Обидно, что проиграли. По всем игрокам в обеих командах было видно, что они уставшие. Тридцать встреч, сыгранных в таком темпе, накладывают свой отпечаток. То, что финны сыграли более сдержанно и грамотно, — это урок на Олимпийские игры. Преимущества в скорости у кого-либо из соперников я не увидел. Если посмотреть матч шведов с чехами, то шведы только потом разыгрались. В основном, все броски шли от защитников с закрыванием вратаря. Вот на что нужно обратить внимание в игре соперников, которые будут играть против нашей команды.



Капризов и первое звено с Ткачёвым пропустили третий гол, когда Охтамаа, который и в КХЛ-то всего одну шайбу забросил, подключился. Чуть-чуть проморгали. Большинство нужно использовать, надо играть похитрее. У Нестерова в конце был хороший момент, надо было попадать. Капризову тоже нужно было это делать. Если в таких ситуациях хорошо выводят на бросок, то надо решать. Если финны позволяли это делать, то надо было класть и тогда наша команда выиграла бы. Но получилось, как обычно — пропустили контратаку и на добивании зевнули именно защитника», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Капризов забивал, Зубарев дрался. Как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.