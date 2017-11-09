Женская сборная России обыграла Чехию на Турнире четырёх наций

Национальная женская сборная России в первом матче Турнира четырёх наций, который проходит в эти дни в Дмитрове, победила команду Чехии. Встреча завершилась со счетом 3:1.



В первом звене у россиянок на лёд вышли пара защитников Анна Шибанова — Мария Баталова и тройка нападения Людмила Белякова — Ольга Сосина — Валерия Павлова. Стартовый вратарь встречи — Надежда Александрова.



Сборная России открыла счёт в начале первого периода, отличилась Валерия Павлова.



Во втором игровом отрезке наши девушки забросили ещё дважды. Сначала Валерия Павлова оформила дубль и удвоила счёт на табло на третьей минуте периода. Затем капитан российской сборной Ольга Сосина мощным броском в левый угол ворот реализовала большинство и довела преимущество нашей команды до 3:0.



В самом конце третьей двадцатиминутки, за 35 секунд до финальной сирены, чешской сборной удалось отквитать одну шайбу. Следом тренерский штаб соперниц взял тайм-аут и снял вратаря, но счёт на табло не изменился — 3:1 в пользу сборной России.



Завтра россиянки сыграют второй матч на турнире, соперник — команда Германии. Начало матча — в 18:00.