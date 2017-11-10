Макфи: в «Вегасе» все играли лучше Шипачёва

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о причинах ухода из клуба российского нападающего Вадима Шипачёва.



«Шипачёву нужно было играть. Здесь все играли лучше него. Мы были готовы предоставлять ему игровую практику в „Чикаго“. Наш клуб выдал ему и его представителям разрешение на поиск нового варианта в НХЛ, но они этого не захотели. Мы подыскали вариант в НХЛ, однако их он не устроил. Вадим хотел вернуться домой. Что ж, мы пошли ему навстречу и пожелали удачи. Это хороший хоккеист, славный парень, но порой что-то просто не складывается. У него не сложилось здесь, с нами», — приводит слова Макфи пресс-служба НХЛ.

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