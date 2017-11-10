НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига объявила имена звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой стал форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл, забивший первый гол в сезоне в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). Хоккеист в настоящее время проходит курс лечения от лейкемии.



Вторая звезда – голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, сыгравший на ноль в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:0) при 41 сейве.



Первой звездой дня назван одноклубник Дубника Джейсон Цукер. На его счету хет-трик в ворота «Монреаль Канадиенс» (3:0). Это первый хет-трик форварда за карьеру в НХЛ.