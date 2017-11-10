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Борющийся с раком хоккеист «Нью-Джерси» забил свой первый гол в сезоне

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл забросил первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). Также это его первый гол за «Дэвилз». Бойла признали первой звездой данного матча регулярного чемпионата НХЛ.

32-летний хоккеист в настоящее время проходит курс лечения от ракового заболевания – хронического миелоидного лейкоза. Всего на его счету 2 (1+1) очка в 4 матчах текущего сезона.

Также видео гола Бойла доступно в официальном «твиттере» НХЛ.

«Эдмонтон» выиграл в матче с «Нью-Джерси» в овертайме
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Эдмонтон Ойлерз
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