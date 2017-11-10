Алексей Береглазов прибыл в Магнитогорск и тренируется с «Металлургом»

Защитник Алексей Береглазов прибыл в расположение магнитогорского «Металлурга» и тренируется с командой, сообщается на официальном сайте клуба.



Береглазов после сезона-2016/17 подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», но не проходил в основной состав и выступал в АХЛ за «Хартфорд», в 13 матчах регулярного чемпионата набрав 4 (1+3) балла за результативность при показателе полезности «+1». Недавно он договорился о возвращении в «Магнитку» на правах аренды и заключил с родным клубом контракт до конца сезона.

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Видео с тренировки можно посмотреть также на канале «Металлурга» в YouTube.