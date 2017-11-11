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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин, Кузнецов и Малкин набрали по 1 очку

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Джон Карлсон (15-я минута), Ти Джей Оши (39), Чандлер Стивенсон (54) и Якуб Врана (58). Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. За «Питтсбург» гол забил Фил Кессел (29), которому ассистировали Брайан Раст и Евгений Малкин.

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 12 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 1 1:0, 1:1, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Карлсон (Кузнецов, Овечкин) – 14:09 (5x4), 1:1 – Кессел (Раст, Малкин) – 28:26 (5x5), 2:1 – Оши (Карлсон, Эллер) – 38:09 (5x4), 3:1 – Стивенсон (Бекстрём, Чорни) – 53:42 (5x5), 4:1 – Врана – 57:18 (en)

Видео гола Карлсона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин
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