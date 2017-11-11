«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин, Кузнецов и Малкин набрали по 1 очку

«Вашингтон Кэпиталз» одержал уверенную победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Джон Карлсон (15-я минута), Ти Джей Оши (39), Чандлер Стивенсон (54) и Якуб Врана (58). Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. За «Питтсбург» гол забил Фил Кессел (29), которому ассистировали Брайан Раст и Евгений Малкин.
Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 12 секунд.
Видео гола Карлсона можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».
5 причин, почему России нужен матч между «Тампой» и «Вашингтоном»
Две самые российские команды НХЛ должны показать пример КХЛ.