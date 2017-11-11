QMJHL: форвард «Римуски» Денис Михнин оформил дубль и сделал передачу

«Римуски» одержал победу в матче регулярного чемпионата QMJHL с «Шикутими» со счётом 4:1.



Первой звездой матча стал нападающий Денис Михнин, который оформил дубль и сделал голевую передачу, закончив встречу с показателем полезности «+3».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Справка «Чемпионата»



Денис Михнин, родился 11 июля 1997 года в Кирове.



Играл за юношеские команды СКА, а в сезоне-2015/16 провёл 14 матчей в МХЛ за «СКА-1946», набрав 4 (2+2) очка. Выступает за «Римуски» с 2016 года, за это время провёл 78 игр и отметился 53 (26+27) баллами за результативность. В этом сезоне на его счету шесть голов и восемь передач в 14 матчах.