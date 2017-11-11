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Кросби не забивает 10 игр подряд, это его вторая по длине сухая серия

Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не сумел отметиться заброшенными шайбами во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4). Таким образом, капитан «пингвинов» не забивает на протяжении 10 матчей подряд. Это его вторая по продолжительности серия без голов, в сезоне-2011/12 он не забивал 12 игр кряду.

Также Кросби вышел на второе место по худшему показателю полезности в этом сезоне, в 18 матчах у него – «-14», Худший показатель во всей лиге у его партнёра по команде защитника Криса Летанга – «-16».

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
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