Кросби не забивает 10 игр подряд, это его вторая по длине сухая серия

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не сумел отметиться заброшенными шайбами во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (1:4). Таким образом, капитан «пингвинов» не забивает на протяжении 10 матчей подряд. Это его вторая по продолжительности серия без голов, в сезоне-2011/12 он не забивал 12 игр кряду.



Также Кросби вышел на второе место по худшему показателю полезности в этом сезоне, в 18 матчах у него – «-14», Худший показатель во всей лиге у его партнёра по команде защитника Криса Летанга – «-16».

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