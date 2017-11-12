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Форсберг: не можем каждый раз думать о поражении от «Питтсбурга» в финале

Хоккей

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (5:4 ШБ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне команды встречались в финале розыгрыша Кубка Стэнли, «Пингвины» победили.

«У нас есть история противостояний, но сейчас всё-таки новый сезон. Мы не можем думать о поражении в финале каждый раз, когда играем с «Пингвинами». Мы выиграли три матча, хотели победить ещё. Наша команда проделала отличную работу», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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