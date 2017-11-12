Гусев: с Капризовым и Шалуновым понравилось играть, цель — поехать на Олимпиаду

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу над командой Чехии (5:2) на Кубке Карьяла.

«Неплохо выступили, команда хорошо играла. Конечно, ставлю цель поехать на Олимпиаду и как можно лучше играть за сборную и за клуб. Хорошая игра с чехами, выиграли, молодцы.

С Капризовым мне понравилось играть, с Шалуновым тоже хорошо. Буду ли в вечернем матче болеть за Канаду, что наша сборная выиграла Кубок Карьяла? Вечером ни за кого не буду болеть, нам надо настраиваться на свои следующие матчи. У СКА впереди выезд на Дальний Восток. Мысли уже только о клубе. Но сериал в самолёт до Дальнего Востока ещё не скачал», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.