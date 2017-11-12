Знарок: Капризов и Гусев ещё ищут химию, ждём от Мозякина большинства

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над командой Чехии (5:2) на Кубке Карьяла.

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«Капризов и Гусев ещё ищут химию, не так много времени у них было. Надеемся, что будет лучше. Сорокин играл с чехами, потому что у Шестёркина микротравма.

Мы сейчас будем ещё встречаться с ребятами, смотреть кого-то из олимпийской сборной. Ждали ли большего от Мозякина? В смысле что он не забил? Ждём от него большинства», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию.

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