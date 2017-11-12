Знарок: у Гаврикова ушиб, пропустит неделю, с чехами команда выглядела неплохо

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над командой Чехии (5:2) на Кубке Карьяла.

Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию.

«Сегодняшняя игра более-менее понравилась. Наверное, за исключением первого матча. Готовимся дальше. Вся команда сегодня выглядело неплохо. Григоренко проявил себя? Все проявили себя, просто я не выделаю никого. До Олимпиады ещё куча времени, будем следить за каждым. У Гаврикова не всё так плохо, ушиб, наверное, пропустит неделю.

Дисквалификация Плотникова? Я вчера ещё не посмотрел момент, а вы уже написали, что я сказал, что не было удаления. Попрофессиональнее относитесь к этому и мои слова не перевирайте», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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