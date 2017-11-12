Яндач: сборная Чехии должна наконец отреагировать на поражения от команды России

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач подвёл итоги матча Кубка Карьяла с командой России (2:5). Чешская сборная поиграла два матча из трёх на этом турнире.

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«Что было не так? По большому счёту, всё. Сборная России была лучше во всех компонентах. В агрессии, начале и развитии атак. Но мы должны оценить результат спокойно. Мы разочарованы, что россияне часто нас обыгрывают.

Во время нашей следующей встречи мы наконец должны отреагировать на поражения от российской команды. Нужно устранить их длинные проходы. Нужно жёстче защищаться. Больше всего разочаровывает игра в формате «5 на 5».

У нас есть ещё один турнир, чтобы проверить других хоккеистов. И мы не должны винить вратарей в поражениях от сборной России», — цитирует специалиста hokej.cz.