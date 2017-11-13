«Чикаго» — «Нью-Джерси»: Анисимов забил гол рукой

«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:7.

Счёт в матче открыл нападающий «Чикаго» Артём Анисимов. Защитник Ян Рутта нанёс бросок от синей линии. Анисимов на пятачке боролся с с защитником «Нью-Джерси» Стивеном Сантини, который блокировал его клюшку. Россиянин дотронулся до шайбы рукой, после чего она попала в клюшку Сантини и отскочила в ворота.

Анисимов провёл на площадке 20 минут пять секунд и нанёс пять бросков по воротам.

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