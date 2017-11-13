Воспитанники детского дома посетили тренировку «Северстали»

Воспитанники череповецкого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» посетили тренировку «Северстали». Череповецкий клуб несёт шефство над детьми из этого центра.

После занятия главный тренер команды Александр Гулявцев и генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин вручили ребятам памятные подарки и пригласили на хоккейные матчи.

«Северсталь» возобновляет регулярный чемпионат 14 ноября домашним матчем с «Трактором».

Видеосюжет можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.