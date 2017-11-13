До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Воспитанники детского дома посетили тренировку «Северстали»

Хоккей

Воспитанники череповецкого центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наши дети» посетили тренировку «Северстали». Череповецкий клуб несёт шефство над детьми из этого центра.

После занятия главный тренер команды Александр Гулявцев и генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин вручили ребятам памятные подарки и пригласили на хоккейные матчи.

«Северсталь» возобновляет регулярный чемпионат 14 ноября домашним матчем с «Трактором».

Видеосюжет можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь Александр Гулявцев Валерий Зелепукин
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент