Защитник Сизов, попавший весной в аварию, вернулся в «Северсталь»

Защитник Антон Сизов, который весной получил травму в аварии, подписал пробный контракт с «Северсталью». Возвращение хоккеиста прокомментировал главный тренер команды Александр Гулявцев.

«Антон сейчас залечил травму, которую получил в аварии весной, и, как мы и говорили в начале сезона, ему сейчас будет предоставлена возможность попасть в состав. Сначала он будет тренироваться с командой, а затем отправится в ВХЛ, в «Ижсталь», чтобы набрать игровую форму», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

22-летний хоккеист играл за «Северсталь» с 2014 по 2017 год, в прошлом сезоне провёл 37 матчей и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-1».