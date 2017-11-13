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«Витязь» дома уступил ХК «Сочи», Коллинз оформил дубль

Хоккей

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду потерпел поражение от хоккейного клуба «Сочи», матч завершился со счётом 2:4.

В составе команды хозяев голы на свой счёт записали Максим Афиногенов и Егор Воронков. У подопечных Сергея Зубова заброшенные шайбы на счету Вадима Хлопотова, Адама Полашека и Шона Коллинза, сделавшего дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 4 1:1, 1:0, 0:3
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Хлопотов (Лапенков, Щитов) – 08:15 (5x5), 1:1 – Афиногенов (Мозик, Макеев) – 14:55 (5x5), 2:1 – Воронков (Швец-Роговой, Бурстрём) – 29:25 (5x5), 2:2 – Полашек (Падакин, Уэллман) – 47:16 (5x4), 2:3 – Коллинз (Падакин, Уэллман) – 57:45 (5x5), 2:4 – Коллинз (Уэллман, Падакин) – 59:52 (en)

Посмотреть видео опасных моментов матча «Витязь» — «Сочи» можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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