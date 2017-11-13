«Витязь» дома уступил ХК «Сочи», Коллинз оформил дубль

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду потерпел поражение от хоккейного клуба «Сочи», матч завершился со счётом 2:4.



В составе команды хозяев голы на свой счёт записали Максим Афиногенов и Егор Воронков. У подопечных Сергея Зубова заброшенные шайбы на счету Вадима Хлопотова, Адама Полашека и Шона Коллинза, сделавшего дубль.



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Посмотреть видео опасных моментов матча «Витязь» — «Сочи» можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

