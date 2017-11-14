Бенн — о 0:4 в третьем периоде: «Даллас» с треском провалился, нам стыдно

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн прокомментировал крупное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:5). После 40 минут игры в матче была ничья 1:1, а в третьем периоде «Даллас» пропустил четыре шайбы.

«Нам стыдно, должны последовать определённые изменения, и мне необходимо начать с себя. Мы должны разобраться с этим как команда. В третьем периоде мы провалились с треском. Есть проблески, которые могут позволить нам решить проблемы игры в гостевых матчах, но если мы выходим на третий период и так играем, многое не изменишь. Это непозволительно, и всё начинается с меня», — цитирует игрока пресс-служба клуба.