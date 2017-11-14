«Каролина» разгромила «Даллас», Терявяйнен оформил хет-трик, Радулов забил гол

«Каролина Харрикейнз» одержал разгромную победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Теуво Терявяйнен (43-я, 37-я и 50-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Себастьян Ахо (9) и Джефф Скиннер (60). В составе «Далласа» отличился Александр Радулов. Голкипер «Харрикейнз» Скотт Дарлинг отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Каролины» третьей в последних четырёх встречах.

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».