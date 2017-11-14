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«Каролина» разгромила «Даллас», Терявяйнен оформил хет-трик, Радулов забил гол

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» одержал разгромную победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Теуво Терявяйнен (43-я, 37-я и 50-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Себастьян Ахо (9) и Джефф Скиннер (60). В составе «Далласа» отличился Александр Радулов. Голкипер «Харрикейнз» Скотт Дарлинг отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Каролины» третьей в последних четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 1 1:0, 0:1, 4:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Ахо (Стаал, Терявяйнен) – 08:07 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Сегин, Бенн) – 28:44 (5x4), 2:1 – Терявяйнен (Стаал, Ахо) – 42:39 (5x4), 3:1 – Терявяйнен (Слэвин, Стаал) – 46:51 (5x5), 4:1 – Терявяйнен (Стаал, Ахо) – 49:44 (5x5), 5:1 – Скиннер (ван Римсдайк, Линдхольм) – 59:57 (5x5)

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Есть показатель, по которому Радулов лидирует среди всех форвардов «Далласа» и российских нападающих в НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Каролина Харрикейнз Александр Радулов
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