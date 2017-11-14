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Каспарайтис – о Сошникове: сидеть в фарме неправильно, нужно играть уже сейчас

Хоккей

Известный защитник, олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Никите Сошникове, который не проходит в основной состав команды.

«В «Торонто» серьёзная конкуренция. Молодому парню нужно получать игровое время, проявлять себя. А постоянно сидеть в фарм-клубе и терпеть – это неправильно. В АХЛ хоккей очень жёсткий. Этот стиль схож по стилю с тем, который проповедуют в НХЛ, поэтому, когда ребят поднимают, им становится легче. В КХЛ ситуация другая, но Никите нужно играть уже сейчас», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Дарюс Каспарайтис Никита Сошников
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