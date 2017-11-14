«Локомотив» расторг контракт с защитником Денисом Осиповым

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с защитником Денисом Осиповым.



30-летний Осипов играл в ярославской команде с сезона-2016/17, в текущем регулярном чемпионате он набрал 3 (1+2) очка в 20 матчах при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 51 (17+34) очко в 282 матчах при показателе полезности "+18".



Ранее «Локомотив» подписал полноценный контракт до конца сезона с защитником Александром Кутузовым, который находился в команде на просмотре с конца октября и пока не принимал участия в матчах.