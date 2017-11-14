Мильштейн: надеюсь, Сошникова вызовут в основу не из-за угрозы отъезда в КХЛ

Агент нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Сошникова Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию с форвардом, которого должны вызвать в основную команду из фарм-клуба до 14 ноября – в противном случае он получит право уехать в Европу.

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«Пока у нас нет никаких мыслей относительно этого пункта в контракте, никаких ожиданий. Мы надеемся, что если Никита будет вызван из фарм-клуба в основу, то это будет сделано из-за его хорошей игры, а не потому что он получит возможность уехать», — приводит слова Мильштейна Toronto Sun.



В 14 матчах нынешнего сезона за «Торонто Марлис» Сошников набрал 12 (5+7) очков. Всего за карьеру россиянин сыграл 67 матчей в НХЛ, набрав 14 (7+7) баллов.

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