Каспарайтис: Проворов и Сергачёв – будущее России, это напоминает начало 90-х

Известный защитник олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре молодых российских защитников в НХЛ.



«Проворов получает в «Филадельфии» по 30 минут за матч. Это показывает, что Иван полностью созрел для НХЛ, адаптировался к лиге. Такое доверие к Проворову – большой плюс для русского хоккея, тем более речь идёт о защитнике. Сергачёв и Проворов – будущее страны. Приятно наблюдать, что классные защитники снова занимают главные роли в своих командах, это напоминает мне начало 90-х. Когда приезжали Зубов, Гончар, Житник, Миронов. И все ребята были на главных ролях. Сейчас молодые ребята доказывают, что они тоже стремятся стать такими мастерами», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«На душе у Шипачёва большая боль». Каспарайтис – о неделе в НХЛ Как Проворову удаётся играть по 30 минут в «Филадельфии» и нужно ли Сошникову ехать в Россию.