«Авангард» расторг контракт с защитником Густафссоном

«Авангард» по обоюдному согласию сторон расторг контракт со шведским защитником Эриком Густафссоном, сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний хоккеист выступал за команду с 2016 года. В начале ноября был помещён в список отказов, откуда его никто не забрал, после чего был переведён в клуб ВХЛ «Сарыарка».

Шведский защитник в нынешнем сезоне провел 23 игры, в которых набрал 10 (1+9) очков за результативность при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на счету хоккеиста 59 (10+49) очков в 153 матчах за «Авангард» при показателе полезности «+19». В составе сборной Швеции принял участие в двух матчах Кубка Карьяла, в которых забил один гол.