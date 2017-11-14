Гатиятулин: у «Трактора» были моменты, но мы не смогли их реализовать

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после поражения во гостевой встрече с череповецкой «Северсталью», которая закончилась со счётом 2:3.



«У нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Ошиблись в своей зоне — соперник забил. Проиграли. Будем разбираться, доносить до ребят, что в своей зоне нужно играть надёжнее», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт череповецкой команды.



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«Северсталь» одолела «Трактор», выиграв четвёртый матч подряд