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Гатиятулин: у «Трактора» были моменты, но мы не смогли их реализовать

Хоккей

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после поражения во гостевой встрече с череповецкой «Северсталью», которая закончилась со счётом 2:3.

«У нас были моменты, которые мы не смогли реализовать. Ошиблись в своей зоне — соперник забил. Проиграли. Будем разбираться, доносить до ребят, что в своей зоне нужно играть надёжнее», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт череповецкой команды.

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«Северсталь» одолела «Трактор», выиграв четвёртый матч подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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