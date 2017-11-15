Аболс: никогда не соглашусь, что буллиты — это лотерея

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от рижского «Динамо» в серии послематчевых бросков со счётом 1:2.



«Начали хорошо, забросили шайбу в большинстве, потом игра выровнялась. Если не считать начало второго периода, когда мы сами не забили и тут же пропустили, то и во втором выглядели хорошо. В третьем нужно было реализовывать свои возможности, в овертайме их было ещё больше, столько раз выходили один на один и не забивали. Калниньш играл хорошо, и ещё лучше показал себя в серии послематчевых бросков. Никогда не соглашусь, что это лотерея – там многое зависит от вратаря и мастерства полевых игроков. Не помню, приходилось ли мне раньше менять вратаря во время серии послематчевых бросков. Почему сейчас решился? Потому что пропустили три из трёх», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Итоги игрового дня КХЛ: когда улыбка Шипачёва ярче всего Вегаса СКА выиграл во Владивостоке, «Магнитка» проиграла «Спартаку» и потеряла Мозякина, а Скудра рассказал, почему оказался в запасе Потапов.