«Монреаль» — «Коламбус»: Бобровский эффектно остановил выход «два в одного»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1 ОТ.



Вратарь Сергей Бобровский в третьем периоде в одном из эпизодов продемонстрировал великолепную реакцию. Нападающие «Монреаля» Якоб де ла Роуз и Эндрю Шоу убежали в контратаку «2 в 1». Шоу делал передачу на де ла Роуза, но Сергей Бобровский успел переместиться и совершил красивый сейв, бросив свою клюшку и отбив шайбу блином.

Всего за матч Бобровский отбил 28 из 29 бросков, показав процент отражённых бросков 96,6.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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