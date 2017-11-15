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Комаров — о поцелуе Маршана: он меня не смутил, мне даже понравилось

Хоккей

Забавный эпизод произошёл в матче между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Нападающий Лео Комаров слегка придержал Брэда Маршана, после чего тот поцеловал его в щёку.

«Я сказал ему, что у меня жена и ребёнок, так что я не могу ответить ему взаимностью. Смутил ли он меня? Нет… Мне даже понравилось», — цитирует Комарова «Американский спорт».

Встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 4:1. Маршан результативными действиями не отметился, на счету Комарова одна голевая передача.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Американский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Брэд Маршан Леонид Комаров
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