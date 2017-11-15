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Эверберг: «Авангард» должен забыть про травмы и показать в Астане свой характер

Хоккей

Нападающий «Авангарда» Деннис Эверберг поделился ожиданиями от матча с «Барысом», который состоится в Астане. Начало встречи — в 16:30 мск.

«У „Барыса“ отличное большинство, сразу несколько парней находятся в списке лучших бомбардиров лиги. Так что нам нужно крайне ответственно действовать против них в обороне, но в то же время не забывать про свою игру. Верить в то, что мы делаем на льду. Если получится это, всё будет хорошо. Нужно не давать их лидерам много времени для принятия решения, броска или передачи. Прессинговать их, показывать силовой хоккей, но при этом не ошибаться и не удаляться. Наказать могут даже за небольшой просчёт. Нам стоит забыть про травмы, показать свой характер и свой хоккей», — цитирует Эверберга пресс-служба клуба.

В списке травмированных у омской команды находятся семь человек: Ансель Галимов, Семён Кошелев, Николай Лемтюгов, Александр Пережогин, Валентин Пьянов, Юхан Сундстрём и Доминик Фурх.

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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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