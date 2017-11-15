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Величкин: состояние Мозякина не очень хорошее, вечером повезём на МРТ

Хоккей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал состояние здоровья Сергея Мозякина, получившего травму в матче со «Спартаком».

«Сергей не очень хорошо. Вечером повезём на МРТ, боюсь что-то говорить. Не только с рижским «Динамо» Мозякин не сыграет. Посмотрим, что будет, это дело врачей. Сейчас что-то говорить трудно», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Видео, где Мозякин получает травму, можно посмотреть также на канале КХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг Геннадий Величкин Сергей Мозякин Травмы - хоккей
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