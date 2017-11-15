Семёнов — об игре «Барыса» без вратаря: отличный шанс, но попал в клюшку

Форвард «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги матча с «Барысом» (2:1 ШБ).

«Авангард» не забил в пустые ворота, когда «Барыс» снял вратаря в овертайме

«Барыс» — хорошая команда, идёт на первом месте в конференции. У нас сегодня была принципиальная игра, потому что они в нашем дивизионе, нужно было побеждать любой ценой. Хороший, боевой матч, никто не хотел проигрывать. «От ножа» играли, до первого гола. Хорошо, что получилось забить, но пропустили, к сожалению, необязательный гол. Но ничего страшного, мы до конца играли, знали, что победим. Мне, конечно, надо было забивать в овертайме, потому что был отличный шанс, но попал в клюшку. Надо было либо отдать, либо бросать уж наверняка. Корил себя за это. Хорошо, что реализовали буллиты. Олег Шилин сегодня — молодец, много подтащил, спасал команду в нужных ситуациях, и мы ему помогали. Все сегодня играли на победу и отдавались полностью.

Да, травмированных много, но ничего страшного. Все равно есть какой-то костяк команды. Молодых мы подбадриваем, они тоже приносят пользу. Все, у кого травмы, переживают за нас – сразу написали после матча, поздравили с победой. Мы команда, и мы все вместе, даже те, кто не играет.

Мы провели тяжёлый матч, и, думаю, «Барыс» тоже готовился, у них были выходные. Нам с Ильей Михеевым удалось отдохнуть только один день, но мы знали, какая нам сегодня предстоит игра, настраивались и выходили только на победу. Неважно, в каких кондициях ты находишься, главное, следовать тактике тренера. Всё равно мы своё забьём, важно не пропустить.



Вратарь был в воротах, я думал, как лучше выполнить бросок, рассматривал разные углы и в итоге принял верное решение. Дали исправиться за овертайм, хорошо, что получилось. Команда выиграла, это самое главное. Такие победы, через преодоление, конечно, сплачивают», — цитирует игрока официальный сайт клуба.