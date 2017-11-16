Н. Макеев: уровень хоккея в Суперсерии превосходит ВХЛ и чуть уступает КХЛ

Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Никита Макеев рассказал о плюсах и минусах участия в ноябрьской серии в матче со сборными юниорских лиг Канады.



«Интересно ли проверить себя на фоне лучших канадских сверстников? Очень. Уровень высокий, и сразу становится понятно, чего ты стоишь. Точно уровень хоккея на Суперсерии превосходит ВХЛ, а КХЛ если и уступает, то совсем чуть-чуть. Играть очень трудно. Но при этом становится видно, в чём надо расти, где добавлять. Полезный опыт.



На формирование коллектива Суперсерия влияет 100%. Разве что конкуренция не мешает, а, наоборот, помогает расти и развиваться. Мы все в одной лодке, вместе переезжаем из города в город, вместе выходим на лёд. Как в таких непростых условиях разряжать обстановку? Только общением между собой, шутить, подбадривать друг друга. Для формирования команды все эти моменты очень полезны, да и все получают удовольствие, что вместе делаем большое дело», — цитирует Макеева официальный сайт ФХР.

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