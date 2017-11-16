Эрик Густафссон, недавно покинувший «Авангард», перешёл в «Нефтехимик»

Защитник Эрик Густафссон перешёл в нижнекамский «Нефтехимик», с игроком подписан однолетний контракт, информирует KHL Media Team.



28-летний хоккеист выступал за «Авангард» с 2016 года. В начале ноября был помещён в список отказов, откуда его никто не забрал, после чего с игроком расторгли контракт.



Шведский защитник в нынешнем сезоне провёл 23 игры, в которых набрал 10 (1+9) очков за результативность при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ на счету хоккеиста 59 (10+49) очков в 153 матчах за «Авангард» при показателе полезности «+19». В составе сборной Швеции принял участие в двух матчах Кубка Карьяла, в которых отдал одну голевую передачу.

«Авангард» расторг контракт с защитником Густафссоном