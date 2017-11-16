«Трактор» уверенно победил «Торпедо», Шаров сделал дубль

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене потерпело поражение от челябинского «Трактора», матч закончился со счётом 1:4. Команда Петериса Скудры проиграла восемь из десяти последних матчей.



Единственный гол в составе хозяев сумел записать на свой счёт Иван Захарчук. У «Трактора» заброшенными шайбами отметились Артём Бородкин, Рикард Йюнге и Александр Шаров, оформивший дубль.



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