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«Трактор» уверенно победил «Торпедо», Шаров сделал дубль

Хоккей

Нижегородское «Торпедо» на домашней арене потерпело поражение от челябинского «Трактора», матч закончился со счётом 1:4. Команда Петериса Скудры проиграла восемь из десяти последних матчей.

Единственный гол в составе хозяев сумел записать на свой счёт Иван Захарчук. У «Трактора» заброшенными шайбами отметились Артём Бородкин, Рикард Йюнге и Александр Шаров, оформивший дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 4 0:2, 1:1, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Бородкин (Кравцов) – 11:47 (5x5), 0:2 – Шаров (Якуценя, Исаев) – 13:19 (5x4), 0:3 – Йюнге (Щехура, Рыбаков) – 27:04 (5x5), 1:3 – Захарчук (Дугин, Баранцев) – 38:04 (5x4), 1:4 – Шаров (Кравцов) – 54:32 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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