Гатиятулин: сложно сказать, на ходу ли «Трактор», но игры проводим неплохо

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи после победы над «Торпедо» (4:1).



«В первую очередь хочу поблагодарить команду за игру, за самоотдачу. В принципе, что планировали — выполнялось. Были моменты исключения, когда начинали немного отбрасываться и не могли выйти из зоны. В общем, слова благодарности — команде и болельщикам, которые сегодня здесь были и нас поддерживали.



Можно ли сказать, что команда на ходу? Сложно сказать. Игры неплохо проводим. И в Нижнекамске вели, потому чуть-чуть расслабились, и прошлую игру в Череповце. Ищем свою игру. Моментами неплохо, моментами бывают провалы. Тем не менее работаем, разговариваем с ребятами. Сегодня сыграли терпеливо, смогли создать моменты, реализовали их и победили», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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