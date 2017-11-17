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Сергачёв признан второй звездой матча с «Далласом», Кучеров – третьей

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал разгромную победу в матче с «Даллас Старз» со счётом 6:1.

Первой звездой встречи был признан капитан «молний» Стивен Стэмкос, на его счету 4 (2+2) очка. Второй звездой стал защитник Михаил Сергачёв, который отметился голом и результативной передачей, провёл на площадке 14 минут 16 секунд и завершил матч с показателем полезности «+3».

Замыкает тройку Никита Кучеров, на счету которого гол и две передачи при показателе полезности «+3».

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Видео гола Сергачёва можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Михаил Сергачёв Никита Кучеров Стивен Стэмкос
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